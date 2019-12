Prokuratuur: Liis Haavelil ei saa eakatega suhtlemist keelata 

Esmaspäevane „Kuuuurija“ paljastas, et kaks korda vangis istunud ning praegu tingimisi vabaduses ja kriminaalhooldaja järelevalve all olev Haavel tegutseb taas. Nimelt märkasid Haaberstis ühe kortermaja elanikud, et Haavel käib igal kolmapäeval ühe vanaproua juures koristamas. Katrin Lust läks vihjet kontrollima ning jõudis kohale hetkel, kui Haavel naise vannituba koristas. Vanaproua sõnas Lustile, et sai Haaveliga tuttavaks juhuslikult trepikojas ning ta maksab tollele koristamise eest. Kokku on ta tasunud 335 eurot. Lisaks on neil omavahel olnud juttu sellestki, kelle nimel on korter ja kas proual on lähedasi.