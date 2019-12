Minister Reinsalu kodukanti kavandatavast jäätmejaamast: „Ogaruse tipp!“ 

Tallinn tahab jäätmejaama rajada Kristiine piiril asuvasse tööstuspiirkonda ning see peaks teenindama ka Mustamäe ja Haabersti elanikke. Koer on maetud aga sinna, et vaid kümme meetrit planeeritavast jäätmejaamast eemal algab Haabersti ja Veskimetsa eramajade rajoon.