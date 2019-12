Washington Post: meile valetatakse Afganistani sõjast 

Suurem osa kulutatust on laenuraha. Intresse tuleb maksta 500 miljardit dollarit.

Oluline järeldus Washington Posti nõutatud dokumentidest on ka see, et täielikult on suletud silmad Afganistanis laialt levinud korruptsiooni ees. Suur hulk sinna saadetud abirahast on lihtsalt varastatud.

„Me oleme kulutanud kaks triljonit dollarit. Kas nüüd on Afganistanis kõik hästi?“ küsib provotseerivalt New York Times.

Head on vähevõitu. Talibite käes on endiselt suurem osa sellest riigist. Afganistan on endiselt üks neist maadest, kust lähtub suurim pagulastevool. Vähemalt 38 000 tsiviilelanikku on hukkunud. Siiski on seal rahva elatustase paranenud ning vähemalt linnades on võimalused haridust saada paremad. Järjest rohkem on tüdrukuid, kes pääsevad kooli. Rajatud on demokraatlikke institutsioone, ükskõik kui haprad need ka poleks.

New York Timesi kinnitusel on kaitseministeeriumi andmeil viimasel kolmel aastal 60 protsenti Afganistanis kulutatud rahast (87 miljardit dollarit) tarvitatud sealsete sõja- ja julgeolekuüksuste väljaõppeks. Kuid soovitud eesmärk, 352 000 sõdurit, on täitmata ning desertööride arv on suur. 24 miljardit dollarit läheb igal aastal Afganistani majanduse toetamiseks. Kolm kuni neli miljardit dollarit kulub igal aastal maa- ja õhutranspordiks, kümme miljardit narkovastaseks võitluseks – Afganistan on aga endiselt suurim heroiinitarnija kogu maailmas. Sealt on pärit neli viiendikku mustal turul müüdavatest narkootikumidest.