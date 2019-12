Juhtkiri | Ravimite nappus paneb riigi proovile 

Kuidas mõjutab see Eesti tõbiseid, sõltub sellest, kui rasket haigust puuduoleva ravimiga ravitakse: nohule saab leevendust ilmselt mitmel moel, K-vitamiinita jäänud imikuid päästis aga sõna otseses mõttes õnn, sest võimalikud riskid ei realiseerunud. Ent isegi kui vajalikule ravimile leidub turul sarnase toimeainega alternatiivi, võib too jääda patsiendile kättesaamatuks kallima hinna tõttu – nii tuli näiteks podagrahaigetele halva üllatusena, et uus ravim maksab kolm korda rohkem. Hurjutustest, et haigel peab olema suurem ravimivaru, pole seejuures aga erilist kasu – kui esimesed tarneraskused on juba ilmnenud, tähendab apteekides olemasolevate varude äraostmine kiiremate poolt, et keegi kuskil jääb kindlasti ilma. Et põduratest ja eakatest elab suur osa ka vaesusriskis, ei pruugi korraga suurema ravimite koguse ostmine neil rahaliselt võimalik olla.