Indrek Saar | Pensionisamba „reformi“ neli negatiivset stsenaariumi 

Pensionidega seotud valikud ongi keerulised ning erakondadel on läbi aegade olnud erinev arusaam sellest, kuid neid eesmärke täita. Kas pensionide parem rahastamine vajab muudatusi maksupoliitikas? Kas seadusest tulenev pensionide indekseerimine on piisav või tuleb neid ka erakorraliselt tõsta? Ja tulevikule mõeldes – kas riik peab tagama igale pensionieas inimesele vähegi elamisväärse toimetuleku või peab rahvas ka ise end vanaduspõlveks kindlustama?

Mängus erakondade rahastajate huvid

Valitsuse sõnum pensionäridele on nõrk. Pensionid tõusevad järgmise aasta aprillist erakorraliselt vaid seitse eurot. Liiga vähe. Samal ajal on suure hulga eakate, eriti üksinda elavate pensionäride olukord keeruline. Pensionärid on ühiskonna üks kõige haavatavamaid gruppe – nende seas on enim vaesusriskiga inimesi.

Riigikontroll juhtis äsja tähelepanu sellele, et valitsuse läbi surutavad teise pensionisambaga seotud otsused ohustavad ka praeguste pensionäride pensione, võimaldades suurema sissetulekuga inimestel oma maksukoormust „optimeerida“.

Aga pikemas vaates viivad teise samba muudatused kogutud raha pensionisüsteemist välja ning vähendavad ka homsete pensionäride kindlustunnet. Kui see „reform“ on selgelt halb, siis miks seda nii kangekaelselt ja kiirustades tehakse?

Võimalikke selgitusi on kaks. Esiteks, valitsusse kuuluvatel erakondadel on siin mängus midagi muud. Pigem on neil huvid, mis on seotud nende poliitilise tegevuse rahastamisega. Või siis soovitakse lihtsalt teha oma valijatele populistlik kingitus – anda neile võimalus teise sambasse kogutud raha ära kulutada. Loodetakse, et saadava ühekordse tulu eest ollakse pikalt tänulikud. Kindlasti on see ootus „reformi“ peaarhitektil Isamaal, kes kõlgub valimiskünnise piiril.

Laste leivaraha lendab vastu taevast