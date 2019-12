GALERII JA VIDEO | LEND ÜMBER TELETORNI: ole ettevaatlik, et pead ära ei löö!  

Pealinna kõrguseihalejad on juba mõnda aega saanud rahuldada oma kirge mööda Tallinna teletorni äärt jalutades. Nad peavad ainult arvestama ühe probleemiga: talvekuudel on platvormi äär suletud ning just selleks puhuks valmistasid virtuaalmeistrid tõetruu paralleelmaailma. Paned prillid ette ning jalutad väikesele platvormile, mis asub aeglaselt ümber torni tiirutama. Samal ajal saad üle õla kiigates nautida vaadet merele või kasvõi Iru elektrijaamale.

Päriselt istub „lendaja“ täiesti ohutult torni 21. korrusel asuvas toolis. Sellele vaatamata tekib suur küsimus: kas virtuaalmaailmas uitaja suudab end täielikult ära unustada? Või jääb talle kuklasse pidevalt trummeldama teadmine, et tegelikult kannab ta vaid prille?

Esimesed katsetajad liiguvad esmalt kergelt tasakaalu hoides. Hiljem selgub selle põhjus: nad peavad mööda kitsast väljaulatuvat silda kõigepealt oma kohani jõudma ning seal istet võtma. Monitor posti küljes kuvab samal ajal kõigile pealtvaatajatele seda, mida prillikandja ise parajasti näeb. „Issand,“ kostub mõne õrnema hingega katsetaja suust.

Mingi osa panoraamist on võetud üles drooniga, kuid näiteks teletorn on täielikult käsitsi kokku joonistatud. Prille ette sättides peab tõdema, et tegijad on tõepoolest valinud keskkonnaks meelirahustava ja õdusa suvepäeva. Meri sinatab, Lasnamäe majade tagant kiirgab rohelust. Kusagilt kerkib tossu, mis meenutab metsatulekahju.

Reporteri pea on suur, mistõttu jääb tal prillide alt ikka natukene põrandavaipa paistma. Võib-olla segab see natuke elamust ega lase mingisugusel kõhedusel tekkida. Oma osa on kindlasti ka pealtvaatajate häältel. Platvorm kaugeneb... allpool sõidavad autod ning linna süda tuksub omas rütmis. Ma ei ole kunagi olnud eriline unes lendaja, aga ilmselt pakub see fantaasiake sarnanevat kõige tõetruumat kogemust.

Väga tõenäoliselt on publikul üsna humoorikas jälgida, kuidas ma tõmblen ja üle õla Tartu maantee poole kiikan. Seegi suund on detailselt välja joonistatud, midagi pole jäetud lihtsalt niisama.

Tiirutamine kestab kokku ligi viis minutit ning minu platvorm võtab vaikselt suuna tagasi torni poole. Ma ei saa ju jätta juhust kasutama, ma pean alla hüppama ja selle eluga hüvasti jätma! Võtan hoogu ning katsun valmistuda selleks, et jalgu vastu põrandat liigselt ära ei põrutaks... ning selle asemel löön oma pea kuhugi ära. Nagu selgub, siis mingi minust kohe paremat kätt seisnud monitori vastu. Kusagilt pudeneb maha isegi mingi mutter. Ebaõnn missugune – isegi virtuaalseks suitsiidiks liiga saamatu!