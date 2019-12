Suri jää-ämbri väljakutsele populaarsuse toonud mees 

Frates sai seitsme aasta eest teada, et põeb ALSi ehk amüotroofset lateraalskleroosi. Enne seda tegeles sportlik mees pesapalliga, mängides professionaalses liigas Saksamaal ning pärast kodumaale Ameerikasse naasmist amatöörklubides. 2011. aastal sai ta mängu ajal väikese vigastuse ning õige pea avastasidki arstid, et Frates põeb ALSi, mille käigus kaob aegamisi inimese võime end liigutada. Keeruline on rääkida, neelata, lõpuks ka hingata ning inimene sureb. Ravi ALSile veel ei ole.