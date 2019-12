Hiina uiguuride vangilaagritest: lasime nad vabaks, nad läbisid meie ümberõppe 

Xinjiangi provintsi valitsuse esimees Shohrat Zakir rääkis nädala esimeses pooles toimunud pressikonverentsil, et kõik ümberkasvatusprogrammi raames kinni peetud uiguurid on nüüdseks taas vabaduses. Nad lõpetasid programmi edukalt, kinnitas Zakir. Ta lubab, et edaspidi võivad uiguurid ise valida, kas soovivad veel lisaõpet või mitte ning et lõpetajad võivad eluga edasi toimetada, kuidas ise heaks arvavad.

Shohrat Zakiri sõnul on vangilaagrid nüüd minevikumuusika, kuna uiguuride ümberõpe oli edukas. Foto: AFP/Scanpix

Kes on uiguurid ja miks vajavad nad hiinlaste silmis ümberõpet?

Ajalooliselt on uiguuri rahvas oma maadel periooditi ka ise peremehed olnud. Hiina raudse võimu all on sporaadiliselt tekkinud ka protesti- või vägivallalained. Ääretult naftarikkasse piirkonda on viimastel aastakümnetel ümber kolitud palju hiinlasi ning uiguurid kurdavad, et majandusbuum Xinjiangi provintsis on neid puudutanud üsna vähe – raha voolab ainult hiinlaste taskusse.

Traditsiooniliselt islamiusku uiguuridel on meestel keelatud pikad habemed ja naistel pead või tervet nägu katvad sallid, lastele ei tohi panna liiga islamipäraseid nimesid. Kogu uiguuri identiteet – keel, kombed, natuke hiinapäratu välimus, usk – on keskvõimu kahtluse all. Hiina valitsus viitab põhjendusena uiguuride toime pandud vägivallaaktidele ning sellele, et mõnisada uiguuri põgenes Süüriasse võitlema. Hiina sõnul on uiguuride ümberõpe vajalik selleks, et juurida välja ekstremismi ja uiguuri omariikluse ideid.

Möödunud aastal allkirjastas Xinjiangi valitsus seaduse, millega kiidab heaks uiguuri rahvusest inimeste koondamise spetsiaalsetesse laagritesse. Tegemist on ühtlasi ka töölaagritega, kus ette nähtud kohustuslik kutseõpe. Hiina sõnul oli tegemist kõigest „soovituslike“ kutseõppeasutustega. Inimõigusorganisatsioonide ja üksikute Hiinast põgenenute sõnul toimub seal aga räige vaimne ja füüsiline vägivald. Inimesed kaovad, teinekord tervete perekondade kaupa. Kinnipeetavad peavad vanduma lojaalsust Hiina president Xi Jinpingile ning kritiseerima või üldse oma usust lahti ütlema.