Raplamaal naise surnuks sõitnud roolijoodik oli vaevalt kuu varem oma lubadest ilma jäänud 

Küll aga saan öelda, et esmaspäeval taotles prokuratuur autojuhi vahistamist, kohus rahuldas taotluse ning võttis mehe kaheks kuuks vahi alla. Kahe kuu möödudes saab esitada kohtule taotluse vahistustähtaja pikendamiseks. Lääne ringkonnaprokuratuuri prokurör Milvi Pruus selgitas mehe esimest vahele jäämist 17. novembril. „Naisele otsa sõitnud kaubikujuhil ei olnud juhtimisõigust, sest see oli joobes juhtimise tõttu ära võetud. Vähem kui kuu aega tagasi tabati sama mees esmakordselt joobes autoroolist. Mehe joove oli raske ning hoolimata esmakordsest rikkumisest nõudis prokurör kohtus tema süüdi tunnistamist ja karistamist kriminaalkorras. Mees veetis kaks päeva arestikambris ning juba järgmisel päeval pärast roolist tabamist võttis vastu kohtuotsuse. Kohus määras karistuseks kuue kuu pikkuse tingimisi vangistuse pooleteise aasta pikkuse katseajaga koos kohustusega täita kriminaalhoolduse kontrollnõudeid. Talle määrati lisakohustus läbida sotsiaalprogramm ning kohustus hoiduda kogu katseaja vältel alkoholi tarvitamisest. Seega kehtis juhile pühapäevase liiklusõnnetuse toimumise ajal katseaeg. Pärast pühapäeva hommikul juhtunud õnnetust peeti mees kinni ja tal mõõdeti kriminaalvastutuse piiri ületav alkoholijoove. Ilmselgelt on mees vabaduses ohtlik ning prokuratuur taotles tema vahistamist.“

Kuna inimese joove teatud ajahetkedel on tema delikaatsed isikuandmed, siis ei saanud politsei seda infot Õhtulehega jagada. Küll said nad täpsustada nii palju, et mehe joove ületas oluliselt kriminaalvastutuse piiri. Kriminaalvastutuse piir on 0,75mg/l väljahingatavas õhus või 1,5mg alkoholi 1 grammis veres.