Rakvere Bauhofis jäi naine ehitusmaterjali alla. Pealtnägija: tal voolas suust verd! 

Üks mees helistas kohe kiirabisse, aga üks teine mees oli hakanud omavoliliselt naist aitama. „Mingi tüüp tormab kohale, ütleb, et ta töötab päästes. Ta hakkas naist elustama, aga ta ju veel hingas, mida sa elustad seal? Korrutasin kõrvalt, et naine on vaja hoopis külili keerata. Tal oli ju suu verd täis,“ sõnas pealtnägija. Ta lisas, et väidetav päästja jätkas ebavajalikku elustamist kuni üks teine mees kõrvalt käratas, et ta lõpetaks. „Minu arust see päästja oli ise ka täiesti šokis seal. Korrutas kogu aeg, et naine ei hinga, kuigi hingas. Esimene viga oli juba see, et naine oli kukkunud selili mingite materjalipakkide otsa ja see mees tõstis ta sealt maha. Töötajat ei oleks tohtinud üldse kuhugi tõsta, ta oleks saanud sealsamas ka külili keerata,“ seletas ta ja lisas, et tema arvates ei oleks enne kiirabi saabumist tohtinud teha muud kui töötajat külili keerata. „Esmaabis õpetatakse ka, et kui tuleb suust verd, siis mingit elustamist ei tee. Mul on siiamaani kõrvus see mulksuv heli, mis tuli, kui ta seda südamemassaaži tegi. Kõik kohad olid verd täis. Kopsuga võis olla midagi pekkis ja siis see tüüp veel täiega muljub,“ meenutas pealtnägija.