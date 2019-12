ÕHTULEHE TOP 10 | Aastakümnendi kõige veidramad juhtumid 

Foto: Mati Hiis

Foto: Arno Saar

2012. aastal leidis Eestis aset täiesti uskumatu tagaajamine. Kuigi kiiruseületamist peetakse üheks eluohtlikumaks liiklusrikkumiseks, leidis Aimar, et just ligi 300 km/h on mõistlik Ida-Virus politsei eest põgeneda, Iisaku asulas sõitis ta 163 km/h.

Arestikambrisse viidud mees tunnistas, et põgenes politsei eest, sest kardab karistust. Loo teeb veel veidramaks see, et Eesti teed pole niivõrd head, et siinmail niivõrd suuri kiirusi kätte saada.