Tansaania president andis armu enam kui 5000 vangile 

President avaldas asjassepuutuva avalduse esmaspäeval, kui riik tähistas iseseisvumise 58. aastapäeva. Magufuli käskis vabastada 5533 vangi – armuandmisprotsess sai alguse teisipäeval. Kunagi varem pole Aafrika idaosas asuvas Tansaanias nii paljudele kinnipeetavatele armu antud. 5533 vabastatavat moodustab umbes 15% kõikidest riigis vahi all olevatest isikutest. Riigipea sõnul on ülerahvastatud vanglates 35803 isikut, kellest umbes pooled alles ootavad kohtu ette minekut.

President selgitas, et tõsiseid kuritöid toime pannud vange loomulikult ei vabastata. „Mõned neist sattusid vangi väikekuritegude eest, näiteks kanavargus, sõbra solvamine või kallimaga tülitsemine,“ kinnitas Magufuli, lisades, et osad kinnipeetavad on trellide taga, sest neil puudus kaitseadvokaat või jäid trahvi maksmisega hiljaks.