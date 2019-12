Südamega kingitus: toeta haruldase geenihaigusega poisi jõulusoovi 

Detsembris saab teha oma annetuse TÜ Kliinikumi Lastefondile kõigis Südameapteekides ja e-apteegis ning Südameapteek paneb omalt poolt raha juurde.

Kuldar on pidanud pärast südamerikke tõttu tehtud operatsiooni olema pikalt haiglas. Asja teeb raskemaks see, et poiss põeb kaasasündinud geneetilist haigust, mille esinemissagedus on vaid üks viiekümnest tuhandest. Kaks aastat tagasi haiglast kodusele hooldusele saamiseks aitas TÜ Kliinikumi Lastefond Kuldarile soetada koduseks hoolduseks vajalikud tarvikud ning perel igakuiselt katta abi- ja hooldusvahendite kulusid.

Need kulud on päris suured. Kuldari igapäevaseks hoolduseks vajab pere mitmeid abivahendeid nagu aspiraatorit, ambukotti, bakterifiltreid, niisutusfiltreid, trahheakanüüle, trahheostoomi puhastusplaastreid, gastrostoomi süstlaid, haavaloputuslahust, haavapatju, see loetelu on pikk.

Kõik see nõuab perelt igapäevaselt suuri väljaminekuid, mida haigekassa paraku ei kata.

Kuldaril on kõike seda vaja, sest ta ei saa ise süüa ega neelata. Ta hingab trahheostoomi ehk hingetorusse tehtud hingamisava abil ning vajab ööpäevaringset hooldust. Toitmiseks on talle paigaldatud maosond. Veel mõni aeg tagasi oli vajalik Kuldarit toita ravitoiduga, kuid praegu on ta juba täielikult üle läinud kodutoidule.

Tubli poisi pere oskab kõige sellega osavalt toimetada, aga kõik see igapäevaselt endale koju muretseda on väga kallis ja pere vajab abi.

TÜ Kliinikumi Lastefondi ja Südameapteegi heategevuskampaanias saab abi vajavatele peredele annetusi teha detsembri kuu jooksul väga lihtsalt kõigis Südameapteekide kassades või e-apteegis, valides annetuse summa (2, 5 või 10€), mis lisatakse ostukorvi summale. Südameapteek teeb detsembri kuu lõppedes kokkuvõtte annetatud summadest ning kannab üle TÜ Kliinikumi Lastefondile, lisades omalt poolt täiendavalt 2500 eurot.

“Apteekri amet on südamega amet ning seda tehes peab sul süda olema õiges kohas. Toetame omapoolse heategevuskampaaniaga lapsi, kelle ravi või haigusest tulenev kodune hooldus vajab tuge ning teeme seda koostöös TÜ Kliinikumi Lastefondiga juba mitmendat jõulu,” rääkis heategevuskampaania loo Südameapteegi müügijuht Evelin Härma. “Meil on hea meel, et saame olla abiks annetuste kogumisel kogu oma apteegivõrguga ja lisaks uue e-apteegiga ning anda juurde omapoolne annetuse summa.”