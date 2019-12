Tšehhi peaminister lükkab Eesti visiidi edasi haiglatulistamise tõttu 

„Minu sügav kaastunne Tšehhi peaministrile, kõigile kannatanutele ja nende lähedastele. Igasugune rünnak rahumeelsete inimeste vastu on traagiline, eriti kurb on rünnak kõige kaitsetumate vastu haiglas,“ ütles peaminister Jüri Ratas. „Külastan homme hommikul Tšehhi õhuväelasi Ämari lennuväebaasis, et avaldada neile kaastunnet ja tänada neid Balti riikide õhuruumi turvamise eest.“