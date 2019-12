Kümne kuuga tasuti 6,7 protsenti rohkem makse kui mullu samal ajal 

Elanike tarbimiskulutuste kasv on langenud 4 protsendi juurde, mis on eelneva aastaga võrreldes 5 protsendipunkti võrra madalam ja ühtlasi jääb ootusele alla. Endiselt kiire palgakasvu tingimustes kinnitab see säästmise kasvu. Valitsussektori investeeringud on kolmel esimesel kvartalil jäänud prognoositule selgelt alla, mis mõjutab ka käibemaksulaekumist. Ettevõtete ja majapidamiste investeeringute kasv on jällegi jätkunud viimase aasta jooksul väga kiirena.