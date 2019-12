KUMMALINE: Las Vegases kinnitab keegi tuvidele kauboikaabusid pähe 

Paljud Las Vegase elanikud märkasid hiljuti tänavail tuvisid, kelle peas paistis mingi punakas ese, teatab FOX32. Lähemal vaatlusel selgus, et tegu on miniatuursete kauboikaabudega, mille keegi tundmatu isik lindudele pähe oli kinnitanud. Vaatamata sellele, et paljud „kauboituvisid“ märganud isikud pidasid nähtut humoorikaks, võib selline „nali“ lindude tervisele ning lennu- ja kaitsevõimele negatiivselt mõjuda.

„Alguses arvasin ma, et see on väga nunnu, ent siis jäin mõtlema, kuidas neile mütsid pähe kinnitati,“ sõnas kohaliku loomakaitseühenduse Lofty Hopes juht Mariah Hillmann. Naine tõdes, et tema organisatsiooni ülesanne on kõik mütsidega tuvid üles leida ning neilt peakatted eemaldada. Hillmann kahtlustab, et kauboikaabud on lindudele liimiga pähe kleebitud, mis võib tuvide tervist kahjustada.