Politsei otsib kadunuks jäänud 46aastast Stanislavi 

Tartu jaoskonna piirkonnapolitseinik Arno Kits kirjeldas, et mees on ka varem koduste juurest nädalateks lahkunud nii, et tema asukoht pole teada, ent siis pikapeale üles leitud või välja ilmunud. „Kui mees nüüd novembris taas lahkus, ei osanud lähedased esiti midagi kahtlustada. Kui ta aga paari nädala vältel välja ei ilmunud, pöörduti abi saamiseks politseisse,“ vahendas piirkonnapolitseinik. Mehe telefon on viimased kolm nädalat välja lülitatud.