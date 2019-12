Maailm Tulistamine Tšehhi haiglas: hukkus kuus inimest, tagaotsitav lasi end maha Toimetas Aare Kartau , täna, 10:24 Jaga: M

Ostrava haiglas toimunud tulistamises hukkus neli inimest. Foto: EPA/Scanpix

Tšehhi siseminister teatas, et riigi idaosas asuvas Ostrava haiglas leidis aset tulistamine, milles suri mitu inimest. Praegu on kindlaks tehtud, et juhtunu käigus kaotas elu kuus isikut, vahendab Deutsche Welle.