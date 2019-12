VIDEO JA PILDID | Põllumehed protestivad Toompeal: meil pole enam jõudu sadade miljonite eurode suuruste kingituste tegemiseks!

„Kuigi ühiskonna ootused ja nõuded põllumehele on kõikides Euroopa Liidu riikides sisuliselt samad, siis hüvitised selle eest on Eesti põllumajandustootjatele olnud pikki aastaid keskmisest oluliselt väiksemad,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) juhatuse esimees Roomet Sõrmus. „Põllumehele on pandud karmid kohustused alates keskkonnahoiust ja loomade heaolu tagamisest kuni kliimamuutuse leevendamiseni,“ märkis Sõrmus. „Teistes liikmesriikides hüvitab Euroopa Liit põllumehele avalikele hüvedele tehtud kulutused üsna suures mahus, kuid Eestis on need kulud märkimisväärses osas jäetud meie põllumehe kanda.“