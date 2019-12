Putin ja Zelenskõi leppisid kokku Ida-Ukraina relvarahus 

Normandia nelik ehk Venemaa, Prantsusmaa, Saksamaa ja Ukraina juhid said eile kokku, et arutada olukorda Ida-Ukrainas. Volodõmõr Zelenskõi ja Vladimir Putini läbirääkimisi vahendasid Emmanuel Macron ja Angela Merkel.

Venemaa president Vladimir Putin sõnas, et Élysée palees toimunud kõnelused oli konflikti lahendamise suunas tähtsaks sammuks. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles, et lahendus leitakse ka Vene-Ukraina gaasitülile. Siiski esines mitmeid küsimusi, milles olid osapooled eri meelt. Üheks selliseks punktiks oli separatistide hallatavates piirkondades valimiste korraldamine. Putin soovis, et Ukraina põhiseadust muudetaks, mis annaks Donbassile eristaatuse ning võimaluse autonoomiaks. Zelenskõi kinnitas ajakirjanikele, et rahu nimel ei tehta mingeid territoriaalseid järeleandmisi.