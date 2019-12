FOTOD | Ministrikandidaat Arvo Aller lubab lutikahtlustele selge vastuse anda

Ühtlasi astub Aller ametisse päeval, mil riigikogu ees toimub suur põllumeeste meeleavaldus, sest valitsus ei ole nende hinnangul täitnud antud rahalisi lubadusi. Aller kavatseb põllumeeste ees sõna võtta. „Ütlen neile seda, et nad on kindlasti väga tublit tööd teinud. Nende väljapaistev tegevus on see, et valitsus peab nendega arvestama. Praegu ma saan öelda seda, et eelnevale viiele miljonile [nn üleminekutoetused] on rahanduskomisjon leidnud veel viis miljonit,“ rääkis Aller ajakirjanikele. „Kui vahepeal oli null, siis eelarve käigus läks see viiele miljonile, siis koalitsioonis on leitud veel viis miljonit.“