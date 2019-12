RAVIMIKRIIS: Narva haiglas sattus ohtu üle saja imiku 

„Oli väga suur õnn, et lastega midagi ei juhtunud,” märkis Eesti lastearstide seltsi president Ülle Einberg, sest K-vitamiini puudus võib beebidel tekitada ajuverejookse.

Ravimite tarnimine on selle aasta jooksul enneolematult raskenenud: mitu nädalat oli terves Eestis otsas tsüstilise fibroosiga laste jaoks elutähtis medikament Kreon, samuti ei saanud taimede õitsemise ajal müüa allergiaravim opatanooli, nädalaid oli Tallinna lastehaiglas puudus ka süstitavast penitsilliinist.

„Kirjutame küll retsepti, aga me ei saa olla kindlad, et patsient läheb apteeki ja saab selle ravimi.” sõnas Einberg, kelle sõnul on arstid medikamentide puuduse tõttu ebakindlad ning nii suuri tarneraskusi pole varem olnud.