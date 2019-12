Taavi Aasa sõnul valmib Rail Baltic tähtajaks ja eurorahaga, teiste erakondade esindajad kahtlevad selles 

"Nii nagu (Rail Balticu) Eesti ettevõtte esindajad täna siin tutvustasid, on ajakava niimoodi paika seatud ning kõik võimalused selleks on olemas. Mis puutub kallimaks minemist, siis see selgub ikkagi pärast hangete läbiviimist. Täna on toimunud kaks hanget, millest üks oli nagu prognoositud ja teine märgatavalt odavam," rääkis Aas, kelle sõnutsi polevat vaja muretseda ka eurotoetuse võimaliku tagasinõudmise pärast.