Pihkva kuberner pakub Henn Põlluaasale Vene passi 

Põlluaas on korduvalt öelnud, et Venemaa peaks Eestile tagastama okupeeritud Petserimaa ja Narva-tagused alad.

Nüüd vastas Põlluaasale sotsiaalmeedias Pihkva kuberner Mihhail Vedernikov. „Selliseid „nõudeid“ ei toeta terve mõistus... Irboska ja Petseri on kaunid paigad, millel on huvitav minevik ja hämmastav loodus. Paljud inimesed unistavad siin elamisest, tahavad ehitada maju, saada lapsi, veeta vanaduspõlve... Kui härra Põlluaas on valmis oma unistust järgima, pakun talle ja kõigile eestlastele, kes soovivad elada Venemaal, välja võimaluse võtta meie kodakondsus. Pakume selleks kogu vajalikku juriidilist nõu,“ lubas Vedernikov Instagramis.