USA pani Ventspilsi linnapeale kuuks ajaks sanktsioonid peale 

Ameerika rahandusminister Steven Mnuchin sõna, et korruptsioonivastasel päeva puhul võttis USA sihikule kahtlased tegelased Euroopas, Aasias ja Ladina-Ameerikas. Nende nimekirjas on neli organisatsiooni, mis kas otseselt kuuluvadki Lembergsile või juhib ta neid. Üks neist on näiteks Läti Ettevõtluse Arendamise Agentuur.

Ventspilsi linnapea on Läti ühiskonnas kahtlemata mõjukas tegelane, kel on omad „niidid“ sees igasugu valdkondades. USA rahandusministeeriumi raporti andmeil on Lembergsi käpa all koguni Läti erakonnad ja mitmed poliitikud – olukord, mida linnapea meelsasti enda heaks ära kasutab. Lembergs on üks Lätimaa rikkamaid mehi.