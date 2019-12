Eesti uudised Neinar Seli 60: vanus tuleb, aga karussellilt on väga raske maha astuda Dannar Leitmaa , täna, 20:45 Jaga: M

„Ei taha, et see kuulsus püsiks, et kui Seli midagi ehitama hakkab, siis tuleb mingi jama. Aga karussellilt on väga raske maha saada.“ Foto: Aldo Luud

Neinar Seli sai laupäeval 60. Omaaegne TÜ noorim õppejõud, Andrus Ansipi tööandja, aktiivne kaitseliitlane – ameteid ja tiitleid on Selil kümneid. Neist kõige kuulsam on muidugi „mitteametlik Tartu kuningas“. Pärast kolme aasta eest kriminaalkaristuse toonud kohtuasja pole Seli enam eriti sageli avalikkuse ees esinenud. Praegu mõtleb ta pigem, et kas ja kui tihti peaks passi vaatama, kuna, nagu ta ise ütleb, „meiesugused ikka ei õpi enne lõdvemalt võtma, kui käib prõks ja järgneb pikk süldilaud“.