Sitsi süstlapunkt ei tohi oma põhieesmärki enam täita 

Kohtu otsus, et TAI ei tohi enam kortermajas süstlvahetust pakkuda, on pika ja emotsionaalse saaga viimane verstapost. Nimelt algas skandaal juba pool aastat enne punkti avamist 2017. aasta märtsis, kui Õhtuleht avalikustas, et TAI on leidnud kõnealuse asutuse jaoks sobivad ruumid. Uudis tuleb piirkonna elanikele täieliku šokina, tekkinud vastukaja raevukas.