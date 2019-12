SIIA PERED, SIIA VALLALISED MEHED: Saudi Araabia lõpetab soolise eraldatuse restoranides 

Ehk et, kujutlegem korraks mõnd einelat, olgu see siis burksikoht või peen kõrgklassi restoran. Saudi Araabias on neis ajalooliselt olnud kaks erinevat sissepääsu. Ühest tohivad siseneda naised, lapsed, ka mehed koos oma perega, teisest aga üksikud mehed. Ka laua taha sööma tohtisid kliendid istuda seinaga kaheks eraldatud söögisaalis, üks pool perekondade, teine üksikute meeste tarbeks. Selline praktika oli kasutusel isegi lääne toidukohtades nagu KFC või McDonald's. Mõni väiksem kohvik, kus ruumi vähe, lahendas probleemi sellega, et lihtsalt ei lubanudki naisi sisse.

Valitsuse otsus on osa mitmetest uuendustest, nagu ka see, et saudi naised tohivad autoga sõita ja ilma meessaatjata reisida. Asi pole ainult omaenda rahva ja naispere eest hoolitsemisel, Saudi Araabia kaugem sihtmärk on meelitada riiki võimalikult palju välismaa investoreid, leiutajaid, äritegelasi, IT-eksperte jne jne. Neist paljud võivad olla naised või siis mehed, kes tulevad riiki oma naisega ja kui eluolu pole seal uustulnukate silmis piisavalt läänelik, viivad nad oma raha ja teadmised kuhugi mujale. Sama võib teha ka praegu peale kasvav noor saudide põlvkond.