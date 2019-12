Noored naised võtsid Soomes võimu 

Sotsiaaldemokraatide volikogus häältega 32 : 29 üsna napilt vastaskandidaat Antti Lindtmani edestanud Marinist saab Euroopa noorim praegu ametis olev peaminister. Helsingis sündinud naine elab praegu Tamperes koos elukaaslase Markus Räikköneni ja vaid aastavanuse tütrega. Nad on Markusega koos elanud 15 aastat. Pulmakleit on Marinil küll juba olemas, aga laulatust on kiire töö tõttu pidevalt edasi lükatud ega ole ilmselt ka tuleval aastal plaanis.