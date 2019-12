Juhtkiri | Priisõit ainult jõukatele pealinlastele? 

Küllap on lihtne nõustuda argumendiga, et Tallinna maksumaksja ei peaks kinni maksma lähivaldade elanike sõidud. Ent millegipärast ei lähtuta samast põhimõttest teede-ehitusel: linna sissesõitu ei laiendata ju mitte esmajoones linlaste huvides, vaid pealinna tööl käijate liikumise hõlbustamiseks (ja iseasi, kui hästi see on kasvõi Reidi tee näitel õnnestunud). Autostumisele hoogu andmise asemel oleks roheliseks pealinnaks pürgiva linna huvides harjumaalasedki bussi ja rongi meelitada. Uuringud on näidanud, et sobivate liinide järel tunnevad autokasutajad enim puudust just ühtsest piletisüsteemist – esiviisikusse mahuvad veel kiiremate ühissõidukite olemasolu, paremad Pargi ja Reisi tingimused ning soodsam piletihind. Naiivne oleks ka arvata, et kõrgem piletihind motiveeriks viimsilast või sauelast koos maksurahadega (päriselt või vähemalt registri järgi) Tallinnasse kolima, kui erilist tungi selleks polnud märgata isegi pärast piletitasuta sõidu rakendumist.