KAPO HINNANG: Tallinnas tahetakse korruptsiooni vähendada, aga Narvas arvatakse ikka, et „batjale“ on rohkem lubatud 

Koosoleku protokolli järgi rääkis Sinisalu, et riiklikul tasandil on korruptsiooniga tehtud viimastel aastatel väärt edusamme. „Tuleb küll ette juhtumeid, kui keegi väidab, et suudab kellegi hankeid läbi suruda, kuid enamasti selgub, et tegu on kelmi, mitte tegeliku suunajaga,“ on kirjas KaPo direktori sõnade kohta.

Teine suurem murekoht on lahti läinud Rail Balticu ehitus, sest mängus on suured rahad, mis tähendavad ka suuri kiusatusi. Seetõttu tehakse taustakontrolle olemaks kindel, et asjaga tegelevad vaid inimesed, kelle taust selleks on sobilik. Näiteks Lätis kippus Rail Balticuga seotult tööle narkotaustaga Venemaa kodanik.

Tallinn tahab siiralt paremaks saada

Kohalike omavalitsuste tasemel on korruptsioonioht suurem. KaPo valvab konkreetselt kuue KOVi üle: Tallinn, Tartu, Pärnu, Jõhvi, Kohtla-Järve ja Narva.

Sinisalu rääkis, et Tallinnas on põhjust välja tuua positiivsed arengud: pealinnas võeti vastu korruptsioonivastane strateegia ja likvideeritud on erinevaid keerulisi olukordi, näiteks sulgeti Tallinna TV. Tallinna linnaosavalitsustes on reaalne soov paremaks saada, nentis KaPo juht.

Probleemiks on jätkuvalt konkursid ametnike leidmiseks. Vahel paistab, et tööle võetav isik on juba ette kokku lepitud ning konkursid on fiktiivsed, kuid kindlasti on olukord praegu parem kui oli enne.