Seitsmendast sajandist pärit laev ärkab ellu 

Kaevamised 1939. aastal tõid suurimast künkakesest päevavalgele hulga Bütsantsist pärit kuld- ja hõbeesemeid. Leiti ka matuselaev, milles lebas uhkelt kaunistatud sõjakiiver (allpool pildil). Laevast olid küll alles vaid üksikud raudnaelad ja üsna täpne jälg tahenenud mudas. Leiud pärinesid ilmselt seitsmenda sajandi alguse matustest – arvatakse, et tegu on selle ala paganausulise kuninga Raedwaldi viimse puhkepaigaga.

Haudadel on teatud sarnasus Kesk-Rootsi kalmudega ja oletatavasti oligi East Anglial tol ajal sidemeid Skandinaaviaga. On võimalik, et nende kuningad olid algul svealased.