Ene Pajula | Kellele siis apteegid ei meeldi, küsib mammi 

Kahtlemata on mu sõbratar Linnamäele tänulik, sest tema apteegi eduloo lükkas käima just see väike kõhn poiss. Et leidus keegi, kes tabas ära täitmist ootava niši ja tegi seda hästi. Aga näis, et Linnamäe ise ei olnud selle üle liiga õnnelik, sest nüüd tahtis ta kangesti endale saada ka mu sõbratari apteeke, eriti muidugi seda haru, mis sadamas oli. Kuna talle keelduti seda müümast, siis – oh üllatust – viidi apteegiseadusesse sisse muudatus, mis nõudis, et igal apteegil peab olema eraldi tualett. Mis sellest, et sadama personalitualett oli apteegikioskist vaid viie meetri kaugusel. Mis seal siis ikka, mu sõbratar võttis appi oma inseneridest abikaasa ja pojad ja nad projekteerisid ning ehitasid selle ruumikese paari päevaga valmis. Poole aasta pärast pöörati seadus tagasi, nagu see olekski olnud tehtud vaid ühe haruapteegi pärast.

Apteegid pole kunagi olnud nännivabad

Lõpuks sai mu sõbrataril vägikaikaveost Linnamäega villand ja 2007. aastal müüs ta oma isikliku pisikese apteegiketi hoopis Benule. Nii et on vähemalt üks väike asi, mida Linnamäe vaatamata kindlale soovile kätte ei saanud. Siiski ei jäta mu sõbratar, nüüd tagasihoidlik pensionär, Linnamäed tunnustamata – tema nutikust, visadust ja sihikindlust. Ja heldust oma inimeste vastu. Kuuldavasti maksab tema oma proviisoritele oluliselt kõrgemat palka kui Benu, aga selle hind on teadagi täielik kuuletumine.

Siinkohal hakkas mammi mõtlema, et mis sunnib ühte meest ohjeldamatult rikkust koguma. Linnamäe on muidugi ilma igasuguse kahtluseta Eesti oma lehepoiss, kellest sai miljonär. Ent kas on varanduse jahtki mingi sõltuvuse liik, et kui oled alustanud, siis ei saa enam pidama? Aga mis mõttega? Mammi saab aru, et kui kellelgi on pagarikoda, laevaremonditehas või Transferwise, siis areneb see andekate ja kirglike tegijate käes edasi, miks mitte üleilmseks ettevõtteks. Aga osta, müüa ja vahetada kõike, mis ripakil on või ette jääb? Mida see annab, kui tegelikult neid valdkondi õieti ei tunnegi? Rahanumbri?

Aga mis rõõmu pakub rahanumber? Ausalt öeldes ei saa mammi üldse aru, mis vahe on, kas su kontol on miljon, 40 miljonit või 100 miljonit rahaühikut. Eesti talumehe unistuse täitumiseks, et saaks süüa sularasva ja magada kahe lambanaha vahel, jätkub miljonist küll ja veel. Nii et mida on Linnamäel oma rahaga teha? Ostab igaks nädalapäevaks uue peene brändiülikonna? Kui ta neid kannab. Võib-olla käib kogu aeg sama paari teksastega ringi ja ostab uued alles siis, kui eelmised on ribadeks kantud. Mida rahanumber aga annab, see on võim teiste inimeste üle. Eesti-suguse väikeriigi võib mõni mees niimoodi ka taskusse pista. Eriti ohtlik on see võim siis, kui seda kasutatakse salaja, niimoodi, et keegi ei tea, kes tegelikult niite tõmbab ja mida ta sellega saavutada tahab. Aga see on kaugelt suurem probleem kui see, kes on apteegi omanik.

Kui nüüd apteekide juurde tagasi tulla, siis mammi küll ei näe, et see käsil olev reform võiks läbi minna, sest meil lihtsalt ei tundu olevat piisavalt proviisoreid, kes tahaksid ise omanikuks hakata. Selles mõttes tundub talle see 100 000 eurot, mille Magnum Keskerakonnale maksis (Keskerakonnale tegi suurannetuse Linnamäe äripartner Ivar Vendelin – toim), täieliku raiskamisena. Mammi meelest pole kliendil tegelikult vahet, kas apteegi omanik on mingi hulgiladu või proviisor. Jah, muidugi peab apteegi juhataja olema proviisor ja ka leti taga seisjad võiksid olla farmaatsiaharidusega, aga omanik…

Kas ravimite hinnad pole siis riiklikult reguleeritud? Kas omanikud sõlmivad mingeid ebaseaduslikke kokkuleppeid? Milleks meile siis konkurentsiamet. Saavad liiga rikkaks? Või milles see probleem siis on? Öeldakse, et apteekides tehakse liiga palju äri, näiteks müüakse seal ka kosmeetikat, aga meie tahame apteeki nagu Paunveres. Samas kõik mäletavad, et Paunvere apteegis müüdi punsli eli. Kui sellest lähtuda, siis tuleks ka liköör Vana Tallinn apteeki müüki panna, külmarohi seegi. Või martsipan, maiustus, mille Rae apteek kuulsaks tegi. Nii et aegu, kui apteegid müüsid ainult ravimeid, pole kunagi olnudki.