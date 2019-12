Seisukoht | Hoidke alt, venelased tulevad! 

Et Venemaal on rahvuslik kuuluvustunne ning riigi sümbolid oluliselt suurema tähendusega kui mõnes liberaalses Lääne-Euroopa riigis, on see väga suur hoop sportlastele. Eriti neile, kes on päriselt puhtad. Näiteks naiste kõrgushüppemaailma valitseja Maria Lasitskene on ammu ja korduvalt öelnud, et neutraalse lipu all võistlemine on häbiplekk, mis tuleb võimalikult kiiresti eemaldada.