Külateel surnuks sõidetud naise kolleegid tervisekeskusest: me ei oska tööd ilma temata ette kujutada 

Seli tervisekeskuse töötajad kogunesid eile kella 13ks hoone fuajeesse, et Liinat mälestada. Töötajad seisid pisikese laua ümber, millel oli kuldses raamis pilt Liinast. Tervisekeskuse direktor Teet Lainevee süütas mälestusküünla. „See eilne uudis on meie kollektiivi jaoks midagi uut, mitte kunagi ei ole midagi sellist juhtunud. Liina oli selles asutuses aastaid ja ta oli selle osa, me ei osanud seda kohta ilma temata ette kujutada,“ rääkis ta töötajatele, kellest mitmed taskurätiga silmi pühkisid.

Samal teemal Eesti uudised Roolijoodik sõitis naise surnuks „Selle aasta viimasel päeval oleks ta saanud 50 aastat vanaks. Ta oli alles nii noor. Tal polnud autot, kõik oma toimetused tegi ta jala või jalgrattaga. Tervislik eluviis oli tema kreedo. Ma loodan, et seal teises ilmas on Liinal hea olla,“ lisas direktor, kelle hääl kippus murduma. „Liina, puhka rahus,“ sõnas ta lõpetuseks. Nii mõnigi töötaja nutab.

55aastane Einar on Seli tervisekeskuses töötanud juba 35 aastat. „Liina oli siin töötanud vaid 25 aastat. Ta oli ikka väga hea südamega, aga ka väga tagasihoidlik neiu. Minu talu on seal teeotsas, mis on tema kodu juures. Kui ma siis tal kosjas käisin ja ikka pakkusin, et ta koliks minu juurde, pole kaugele tulla, siis ta ei tulnud,“ meenutas Einar oma silmarõõmu.

Liina töötas tervisekeskuses nõudepesijana. Ühe töökaaslase sõnul oli ta äärmiselt tore inimene. „Liina oli siin juba aastaid töötanud. Elas emaga kahekesi maal,“ rääkis kolleeg.

Juhiluba oli ära võetud