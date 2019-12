VIIES VEERANDAEG | Kalev/Cramo edu taga on lihtne, ent tark korvpall 

VTB Ühisliiga hooaega edukalt alustanud Eesti meisterklubi mänguvanker on paaril puhul küll kraavi poole suundunud, kuid ebaõnnestumistele on vastatud muljetavaldava partiiga.

Kas nõnda edukalt purjetatakse hooaja lõpuni? Mis on edu valem? Kus on kõige suurem ohukoht? Kas Kyle Vinales mängib meeskonnale? Kas ja kuidas peaks parandama korvi alust? Nendele ja paljudele teistele küsimustele saab vastuse saatest.