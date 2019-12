APTEEGIREFORMI KASUKS: ketiapteegid müüvad ravimeid 10 protsenti kallimalt 

Apteegireform, mis viiks apteegid suurte kettide käest proviisorite omandusse, on läbi kukkumas. Kuigi sotsiaalminister Tanel Kiik peab reformi jätkuvalt vajalikuks, on koalitsiooni enamus samal arvamusel nagu nende ravimiärimeestest suurtoetajad – jätkata tuleks vanaviisi.

„Jae- ja haiglaapteegid ostavad Eestis ravimeid tegevusluba omavatelt hulgimüüjatelt. Ravimiameti hinnangul ostavad haiglaapteegid paljusid ravimeid hangetega, mis paneb hulgimüüjad omavahel hinna alusel konkureerima. Riigikontroll järeldas 2012. aasta auditis, et arvestades seda, milliste hindadega müüakse ravimeid üldapteekidele võrreldes haiglaapteekidega, ei taga ravimituru korraldus patsientidele ravimite optimaalset hinda. Hinnavahe püsimine viitab sellele, et olukord ei ole suurel määral muutunud,“ seisab riigikontrolli vastuses Ossinovskile.

Nädalavahetusel saatis Eesti Apteekrite Liit laiali pressiteate, kus kurdeti, et Eestis on tõsine ravimite kättesaadavuse kriis, kuna hulgimüüjad ei suuda varustada apteeke vajalike ravimitega. Ravimiametis on registreeritud üle 3000 ravimi, millest 6. detsembri seisuga oli tarneraskused 331 ravimi osas.

„Ravimite tarneraskused häirivad või takistavad täna juba kümnete tuhandete patsientide ravi,“ ütles Eesti Apteekrite Liidu peaproviisor Kaidi Sarv. „Ravimiametis on registreeritud tarneraskused juba kümne protsendi ravimite puhul. Tegelike tarneraskustega ravimite hulk on tõenäoliselt veelgi suurem.“

Ravimihulgimüüjate liidu juht Teet Torgo vastas, et tegu pole nendepoolse probleemiga. „Ravimite kättesaadavuse probleem saab pahatihti alguse juba ravimi tootmisest, teinekord varemgi. Kui näiteks ravimi tootmiseks vajalikku lähteainet ei ole globaalselt saada, siis olemegi hädas ja seda mitte ainult Eestis,“ selgitas Torgo, et on alusetu ja ebaõiglane süüdistada hulgimüüjaid, sest ainuüksi nende käed probleemi lahendamisel jäävad lühikeseks.

Esmaspäeval andis omapoolse vastuse ka ravimiamet, kus seisis: Eestis on käesoleval aastal müügiloa hoidjad teatanud 284 ravimi tarneraskusest. Tarneraskuste nimekiri on pikem kui varasematel aastatel, aga selle taga ei ole tingimata ravimite kättesaadavuse halvenemine, vaid ravimiameti teavitustöö tulemusel on müügiloa hoidjad tarneraskustest teavitamise vajalikkusest aru saama hakanud. Paljudel juhtudel laheneb tarneraskus kiiresti, kuid alla 10 % juhtudest on tegemist pikaajalise tarneraskusega (st üle aasta).