JÄRGMINE PEATUS | Elu Mehhiko seebiooperis ehk Eestlanna ja mehhiklane kutsuvad pulma kogu Eesti! 

Tänaseks on Eric ja Kristina kihlatud ning plaanivad tuleval suvel Eestis abielluda. Ja peole on kutsutud kogu Eesti rahvas – see on Ericu soov! Kui esiti tahtis Eric panna üles kuulutused pulmakutsega (sest Eesti on tema jaoks nagu küla), siis leiti kompromiss ning Doris Kristina kutsus inimesi peole raamatu kaudu.