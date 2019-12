Maailm Türgi saatis terrorismiga seotud 11 prantslast kodumaale tagasi Toimetas Aare Kartau , täna, 14:16 Jaga: M

ISISega seotud isikud Süürias asuvas vangilaagris. Foto on illustreeriv. Foto: Zuma Press/Scanpix

Türgi teatas esmaspäeval, et nad saatsid 11 Prantsuse kodanikku Prantsusmaale tagasi. See on osa programmist, millega Türgi saadab välisriikidest pärit terroristliku taustaga vahistatud isikuid riigist välja, teatab Reuters.