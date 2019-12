ÕL VIDEO | MILJONAR ANNAB NÕU: Rain Rannu teab, mis aitab Eestist välja murda 

Samas tõdeb Rannu, et praegu on Eestis kindlasti palju lihtsam ettevõtlusega tegeleda, kuna eeskujulikke edulugusid on olnud vahepeal väga palju ning väikese riigi pluss on ka see, et koduturg on väike. „Sa pead kohe tegema toote või teenuse, mis on suunatud laiemale publikule väljapoole Eestit. Kui sa teed seda varakult, siis sul on suurem võimalus maailmas edu saavutada. Suurest riigist pärit firmadel on komme teha tooteid ainult siseturu jaoks ja tihti välisturule ei jõutagi,“ selgitab Rannu väikese riigi plusse.