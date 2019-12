ONGI KÕIK: Mati Alaver pääses Austria uurimisest puhtalt! 

„Kuna kõik on selle Eesti kohtuotsusega selge, ei järgne Mati Alaveri suhtes Austrias edasisi uurimisi,“ teatas Õhtulehele Austria dopingujuurdlust vedav Hansjörg Mayr Innsbrucki prokuratuurist.

See tähendab, et Eesti tuntuim suusatreener peaks olema edasistest muredest vaba - Austrias kohtu ette astumine teda enam ei ähvarda. „Kuulen sellist uudist teie käest esimest korda,“ kommenteeris Alaveri kaitsev vandeadvokaat Aivar Pilv. „Ehkki ma ausalt öeldes eeldasin, et Eesti jõustunud kohtulahend toob selles asjas Austria poolelt mingi reageeringu.“