Vallatud kingisoovitused jõuludeks - kaaslasele ja sõpradele 

Vibreeriv peeniserõngas Tenga SVR Plus on mõeldud nautimiseks koos partneriga. Selle rõngas on pehme ja väga veniv, et sobida igale suurusele. Ühe nupuga juhitaval lelul on 5 vibratsiooni tugevust ja 3 erinevat vibratsioonimustrit. Lelu on 100% veekindel, tänu millele saab seda kasutada ka vannis või duši all. Lelu on pandud soliidsesse hoiustamise karpi.