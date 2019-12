Krimi Jäljetult kadunud: sõbrad, omaksed ja politsei otsivad Aitit Asso Ladva , täna, 13:45 Jaga: M

KUHU TA JÄI? 25aastane Aiti Valk jäi Tartus kadunuks ööl vastu laupäeva. Foto: Erakogu

„Kõik senised vihjed on kontrollitud ning on tuvastatud, et need on tehtud üksnes Aitile sarnanevate isikute kohta. Hetkel pole uut infot tulnud, mis annaks meile midagi konkreetsemat kontrollida ehk me oleme sisuliselt alguses tagasi,“ ütleb Maido Maasepp korporatsioonist Fraternitas Estica, kelle liikmed kammisid pühapäeval läbi kohad, kuhu võis vihjete kohaselt sattuda nende korporatsioonikaaslane 25aastane Aiti Valk, kes jäi kadunuks ööl vastu laupäeva Tartu kesklinnas.