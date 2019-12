Prantsuse vasakäärmuslaste juht mõisteti ametnike ähvardamise eest tingimisi vangi 

Kohtualune süüdistas istungit „poliitilises motiveerituses“ ning president Macroni mõjuvõimsa ärieliidi huvide toetamises, selle asemel, et üleriigilise vaesuse vastu võidelda. Mélenchoni süüdistati 2018. aasta otsingutega seoses kahes erinevas punktis: ametnikele „vägivaldses vastuhakus“ ja nende „ähvardamises“. Mees ise tõdes, et soovis lihtsalt otsingute käigus pealtvaatajana kohal viibida ning kindlaks teha, et parteiliikmete toimikuid ära ei viida.