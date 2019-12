Otsid elamusrikast kingitust? Räätsamatk Kõnnu Suursoos on suurepärane võimalus! 

Seiklusfirma 360 Kraadi korraldab Kõnnu Suursoos aastaringselt räätsamatkasid ning igal aastaajal on soos midagi avastada. Sügisel on selleks raba kogu oma värvikirevuses, talvel lummavad lumised maastikud, kevadel looduse tärkamine ning suvel võimalus nautida siidpehmet suplust rabalaukas.

Miks aga minna rappa räätsadega? Põhjus on lihtne. Räätsad annavad rabas liikumiseks vabaduse ning sa pääsed kohtadesse, kuhu muidu ei pääse. Oluline on ka, et räätsad ei lõhu raba habrast pinnast.