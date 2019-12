Sanna Marin – samasooliste vanematega sots, kelle tähelendu kooliajal ei ennustatud 

Kõigi eelduste kohaselt saab Helsingis sündinud Sanna Marinist Soome ajaloo kolmas naispeaminister. Noore Sanna kasvatas üles üksikema, kes asus peagi pärast tütre sündi suhtesse teise naisega. Töölisklassi taustaga Marin on ka peres esimene, kes ülikooli astus ja selle lõpetas. Naisel on koos kauaaegse partneri Markus Räikköneniga üks laps.

Kuigi mõlemad on sotsid, on Marini poolt oodata järsemat poliitikat. Tema jaoks on oluline võrdõiguslikkus ning kliima- ja keskkonnaprobleemid. Ekspertide hinnangul viib noor peaministrikandidaat Sotsiaaldemokraatlikku parteid rohkem vasakule. Rinne puhul tekitas kriitikat ka tema sõnumite ebaselgus, mis sai tema languse üheks põhjuseks. Marinil ei tohiks sellist probleemi tekkida – teda on nimetatud selgeks ning veenvaks esinejaks. Poliitajaloolase Mikko Majanderi sõnul on Marinil „ka vägede ees toimiv lavakarisma“.