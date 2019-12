GALERII | Kahekordse sekkumise eest aumärgi pälvinud mees: "Ma ei mõelnud muud, kui et nüüd on vaja kiiresti tegutseda..." 

Urmas sai aru, et mees on purjus ja et just tema oligi autot juhtinud. Seetõttu läks Urmas auto juurde, lülitas mootori välja ja võttis võtme enda kätte ning asus naist rahustama. Peagi jõudis kohale ka naise kutsutud politseipatrull. Selgus, et mees oli kihutanud autoga naise ja lapse poole ning seejärel ähvardanud mõlemad ära tappa. Mees tunnistati süüdi ähvardamises ja korduvas joobes juhtimises.