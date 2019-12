Soome sotsid valisid peaministrikandidaadiks noore Sanna Marini 

Sanna Marin võitis vastaskandidaat Antti Lindtmani sotside volikogul väikese häälteenamusega – naist toetas 32 liiget, Lindtmani aga 29. Marinil on vaja veel Eduskunta ehk parlamendi heakskiitu, et saada maailma noorimaks peaministriks. „See nädal oli erakordne, ent nüüd on aeg suunata pilgud tulevikku. Nüüd on sõnadele lisaks vaja ka tegusid, et taas usaldus üles ehitada,“ sõnas võidukas Marin.