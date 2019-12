Uus-Meremaal purskas vulkaan, tõenäoliselt hukkusid kümned inimesed

Uus-Meremaa politsei väitel oli Valgel saarel (kohalikus keeles Whakaari saar) purske toimumise ajal tõenäoliselt kusagil 50 inimest, vahendavad BBC ja CNN. „Me loodame, et kõik naasevad kiiresti ning tervena,“ sõnas Uus-Meremaa kruiisiühenduse juht Kevin O'Sullivan. Siiski kinnitas politsei vastu ööd, et need, keda õnnestus päästa (23 inimest), on ka ainsad, kes ellu jäid. Paraku ei usu päästjad, et saarel enam ühtki elavat hinge oleks.

Päästetutest paljud said väga tõsiseid põletushaavu, mitme inimese tervislik seisund on kriitiline. Hukkunute seas on nii uusmeremaalasi kui välismaa turiste.

Kraatris olevad kaamerad jäädvustasid suitseva keskkoha lähedal inimesi vaid loetud minutid enne purset. Uus-Meremaa peaminister Jacinda Arderni sõnul on päästjad sündmuskohal ning aitavad kannatanuid. Tegelikkuses on ligipääs saarele võrdlemisi keeruline ja päästjatele endilegi eluohtlik.