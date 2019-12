Uus-Meremaal purskas vulkaan, mitmed inimesed on teadmata kadunud 

Uus-Meremaa politsei väitel oli Valgel saarel purske toimumise ajal tõenäoliselt vähem kui 50 inimest. Avaliku teadaande kohaselt on kaldale toimetatud isikutest vähemalt üks raskelt vigastatud. Uus-Meremaa kruiisiühenduse juhi Kevin O'Sullivani teatel oli saarel intsidendi ajal 20 turisti. „Me loodame, et kõik naasevad kiiresti ning tervena,“ sõnas mees.

Valge saare või Whakaari vulkaan on Uus-Meremaa kõige aktiivsem koonusekujuline vulkaan. Ekspertide sõnul on see olnud aktiivne rohkem kui 150 000 aastat. Tegu on ka ühe lihtsamini ligipääsetava tegevvulkaaniga, mis meelitab seetõttu turiste.